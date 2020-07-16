Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг слова главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, который допускает перенос игры 29-го тура Тинькофф РПЛ на резервную дату.

«Сочи» пытался договориться о переносе игры, но мы отказали? Этот вопрос даже не поднимался, такое не предлагалось. И в какой день? У нас чемпионат скоро закончится, это физически невозможно, — приводит слова Худякова Sport 24.

Напомним, игра оказалась отменена за пять часов до стартового свистка из-за девяти зараженных коронавирусом в южном клубе.

Отметим, что резервный день в календаре РПЛ есть — это воскресенье, 19 июля. Именно в этот день состоится встреча «Краснодар» — «Динамо».