В Москве завершился центральный матч 29-го тура РПЛ, в котором состоялась встреча «Локомотив» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе РЖД-Арена и завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме за фол Игоря Дивеев против Эдера был назначен пенальти. Арбитр Евгений Турбин сделал это после просмотра VAR. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Алексей Миранчук. Так счет стал 1:0.

Во втором тайме счёт сравнял Никола Влашич. Победу «Локомотиву» принёс Алексей Миранчук, точно пробив пенальти.

После 29 тура «Локомотив» сохранил второе место в турнирной таблице российского чемпионата. ЦСКА остался на четвертом месте.

Напомним, что чемпионом стал петербургский «Зенит», который в этом туре разгромил «Оренбург» и набрал 69 очков.