«Первый пошел», — сказал Дмитрий Губерниев про российского легкоатлета Матвея Волкова, который будет выступать под белорусским флагом. Нет сомнений, что он действительно не единственный, а первый – остальным еще предстоит решиться на этот шаг.

О 16-летнем Волкове пока говорят не так часто, но если уж говорят, то не иначе как о будущей звезде мировой атлетики. Причины на это самые веские: недавно Матвей побил юношеский рекорд самого Армана Дюплантиса – действующего рекордсмена по взрослым.

Хочет быть дерзким, как Конор

Неудивительно, что именно Волков стал первым, кто решил помахать ВФЛА ручкой. Парень хоть и молод, но уже известен своим характером: он кайфует от внимания публики и выходит в сектор, как на шоу. Матвей так и говорит – я делаю шоу, потому что люди это любят.

Прослыть юным и дерзким он не боится, ведь на арене не только развлекает аудиторию, но и выдает феноменальные результаты.

«Думаю, это очень нравится людям. Им же должно быть интересно смотреть на нас. Мы делаем шоу», — рассказывал Матвей в мартовском интервью «СЭ».

При этом Волков отдает себе отчет в необходимости баланса между словами и делом. Говорит, что это придает ему мотивации: риск прослыть парнем, который много болтал, но ничего не добился, заставляет работать больше и прыгать выше. Самым крутым шоуменом Матвей считает ирландца Конора Макгрегора и равняется на него.

Бьется со взрослыми

На фестивале прыжков с шестом юный спортсмен, прибывший уже в статусе рекордсмена, соперничал со взрослыми. Не выиграл – занял третье место, но зато как!

Для того, чтобы побить юношеский рекорд Дюплантиса, Матвею понадобилось прыгнуть 5,45 м. На фестивале он начал с 5,30 – успешно. 5,40 пропустил, зашел на 5,50 и взял, побив собственный же рекорд.

Но и это для Волкова– не потолок. По словам спортсмена, он собирался прыгать 5,60, но вот незадача – не нашлось нужных, более жестких шестов под рукой.

Говорит как есть

Комментируя переход под белорусский флаг, Матвей особо не подбирал слова и описывал реальность такой, какая она есть.

«Видимо, России я не выгоден или не нужен, как и другие спортсмены. Меня это очень сильно напрягает», — заявил Матвей в интервью «Матч ТВ».

Стоит сразу отметить, что о смене гражданства речи не идет: Волков намерен получить вид на жительство в Белоруссии, который позволит ему выступать под эгидой местной федерации. Белорусы в свою очередь тоже подчеркнули, что не ставят цель разжиться золотом за счет российского вундеркинда, но и не видят причин не помочь парню.

Примечательно, что отец Матвея, знаменитый Константин Волков, в свое время «пролетел» мимо Олимпиады. В 84-м Россия объявила бойкот американским Играм, и вместо калифорнийского золота Волков-старший взял золото «Дружбы-84», превзойдя при этом результат олимпийского чемпиона.

Чтобы не повторить путь отца, Матвей решил действовать на опережение и принимать судьбоносные решения уже сейчас, пока ему всего 16.