Мадридский «Реал» в 37-м туре чемпионата Испании обыграл «Вильярреал» со счетом 3:1. Победа позволила «сливочным» досрочно завоевать титул чемпиона Испании.

На 29-й минуте встречи счет открыл Карим Бензема. На 77-й француз оформил дубль, реализовав пенальти.

Перед этим Рамос разыграл пенальти передачей на Бензема, но судья показал, что француз раньше времени вбежал в чужую штрафную.

На 83-й Иборра отыграл один мяч, а в добавленное время Марко Асенсио поставил точку, забив третий гол «Реала в матче.

Победа позволила «Реалу» в 34-й раз в истории стать чемпионом Испании. У команды Зидана 86 очков и перед последним туром опережают «Реал» «Барселону» на 6 очков. «Барса», в свою очередь уступила «Осасуне».