Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча против «Локомотива»(1:2). Наставнику армейцев понравилось, как играла его команда.

Гончаренко констатировал, что в ворота ЦСКА слишком часто ставят пенальти.

«Еще в Ростове — два, в Краснодаре — один, в Сочи — один. Я уже сбился со счета, сколько пенальти в наши ворота поставили. А сейчас уже надежно стреляют дуплетом — два пенальти за игру», — сказал Гончаренко после матча.

Гончаренко отметил, что у его команды очень большая перспектива, команда очень правильно реагирует на многие ситуации, которые были по ходу чемпионата. В целом, Гончаренко доволен тем, что есть.

После поражения от «Локомотива» ЦСКА потерял шанс на второе место и прямое попадание в Лигу чемпионов. Московский клуб гарантировал себе медали и участие в квалификации ЛЧ.