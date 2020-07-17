Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский попал в число номинантов на приз «Везина Трофи». Об этом сообщает хоккейный агент Дэн Мильштейн.

Напомним, «Везина Трофи» — индивидуальная ежегодная награда НХЛ, которая вручается вратарю, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Победитель определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

Для 25-летнего вратаря это уже третья подряд номинация на приз, который выиграть ему удалось только в прошлом году.

В прошлом сезоне россиянин сыграл в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив три шат-аута. Процент отражённых бросков голкипера составляет 91,7. В среднем Василевский пропускал 2,56 гола за игру.