15-летняя Алёна Канышева, ранее работавшая с тренером Этери Тутберидзе, начала тренироваться в подмосковной школе «Авангард Олимпиец» из Балашихи. Тренером спортсменки стал специалист подмосковной СШОР Денис Самохин.

Наставник Канышевой опубликовал видео своей ученицы, перешедшей в танцы на льду. Самохин не сообщил, кто будет партнером Канышевой в новой дисциплине.

Напомним, в текущем сезоне Алена Канышева не выступала, поскольку долгое время восстанавливалась после травмы. Лишь в декабре Канышева вновь приступила к тренировкам. В группе Тутберидзе фигуристка выучила четверной тулуп, а также стала бронзовым призером юниорского финала Гран-при.