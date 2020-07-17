Стало известно, сколько будет зарабатывать защитник Никита Трямкин в екатеринбургским «Автомобилистом».

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», за следующий сезон спортсмен получит 25 миллионов рублей без учета бонусов. Новый контракт Трямкина с клубом рассчитан на один сезон.

Напомним, Трямкин защищает цвета «Автомобилиста» с 2017-го года. До этого он уже выступал за екатеринбургский клуб в период с 2011 по 2016 год, затем перешел в «Ванкувер Кэнакс», откуда через год вернулся в Россию.

Защитник начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе екатеринбургского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Авто». В своём дебютном сезоне Никита провёл на площадке 69 игр, набрав 12 (3+9) очков.