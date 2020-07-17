Мадридский «Реал» обошел «Барселону» по количеству завоеванных трофеев. В четверг, 16 июля, «сливочные» досрочно оформили победу в чемпионате Испании: за тур до конца сезона подопечные Зинедина Зидана стали недосягаемы для соперников.

Издание Goal посчитало трофеи «Реала» и «Барселоны». Для мадридцев этот титул стал 92-м, в то время как у каталонцев 91 трофей.

Так, «Реал» 34 раза выигрывал национальный чемпионат, 19 раз — Кубок страны, 11 раз — Суперкубок. Один раз «сливочные» выиграли Кубок лиги, 13 — Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов. Семь раз «Реал» побеждал на клубном чемпионате мира, четыре — в Суперкубке УЕФА, два — в Кубке УЕФА и один раз — в Кубке Эвы Дуарте.

Напомним, «Реал» оформил чемпионство впервые за три года, до этого дважды подряд победителем Ла Лиги становилась «Барселона».