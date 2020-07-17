Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили сообщил о проблемах с психическим здоровьем бывшего игрока красно-белых Александра Бубнова.

«К сожалению, Саша нездоров. С психикой нехорошо. Уже можно в этом признаться. Недавно кое-что случилось», — рассказал Кавазашвили, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По его словам, недавно Бубнов позвонил ему и сообщил, что работает в американской автомобильной фирме и хочет преподнести ему в подарок «Форд». Бубнов утверждал, что уже договорился о том, что фирма выделит десять автомобилей для ветеранов.

Кавазашвили отметил, что разговор вызвал у него сомнения, поэтому он позвонил одному из товарищей Бубнова и пересказал историю.

«Что это было?» Тот вздыхает: «У Бубнова крыша поехала. Зоя, его жена, мне звонила, предупреждала — что бы Саша ни говорил, не воспринимать всерьёз». Мне всё ясно стало», — сообщил экс-футболист.

«Жаль Сашу. Славный парень», — добавил Кавазашвили.