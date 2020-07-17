Коронавирус: сколько заболевших в России на 17 июля

Согласно официальной статистике на пятницу, 17 июля, в России зафиксированы 6 406 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 759 203, сообщает Стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки выздоровели 7 681 россиянин, всего по выздоровлению выписаны 539 373 пациента. 12 123 человека скончались, из них 186 — за предыдущие 24 часа.
На сегодняшний день у 207 707 инфицированных заболевание находится в активной стадии.
В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 575 новых случаев. Всего 232 376 жителей столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксированы 166 новых пациентов, общее число зараженных — 61 399. В Санкт-Петербурге установлены 222 новых случая (всего 28 906).
Комментарии Развернуть