Коронавирус: сколько заболевших в России на 17 июля

Согласно официальной статистике на пятницу, 17 июля, в России зафиксированы 6 406 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 759 203, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 7 681 россиянин, всего по выздоровлению выписаны 539 373 пациента. 12 123 человека скончались, из них 186 — за предыдущие 24 часа.

На сегодняшний день у 207 707 инфицированных заболевание находится в активной стадии.