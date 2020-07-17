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  • 11:39,  17 июля 2020
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Коронавирус: сколько заболевших в России на 17 июля

Коронавирус: сколько заболевших в России на 17 июля
Фото: pixabay.com

Согласно официальной статистике на пятницу, 17 июля, в России зафиксированы 6 406 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 759 203, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 7 681 россиянин, всего по выздоровлению выписаны 539 373 пациента. 12 123 человека скончались, из них 186 — за предыдущие 24 часа.

На сегодняшний день у 207 707 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 575 новых случаев. Всего 232 376 жителей столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксированы 166 новых пациентов, общее число зараженных — 61 399. В Санкт-Петербурге установлены 222 новых случая (всего 28 906).

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