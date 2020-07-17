Российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Италии Янником Синнером в первом матче выставочного турнира в Берлине. Игра будет проходить сегодня, 17 июля, начало запланировано на 12:30 по московскому времени.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен в марте, рейтинг АТР заморожен. Хачанов занимает в нем 15-ю позицию, Синнер — 73-ю.

Также сегодня в рамках турнира в Берлине состоится матч между немцем Яном-Леннардом Штруффом и его соотечественником Томми Хаасом. Ориентировочное время начала — 16:00 мск.