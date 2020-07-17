Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что «Феррари» практически не имеет шансов на попадание в тройку лидеров по итогам сезона-2020.

После расследования ФИА в 2019-м году «Скудерии» пришлось урезать мощность силовой установки. Марко отметил, что теперь «Феррари» медленнее примерно на восемь десятых секунды.

«Я хотел бы, чтобы Феттель финишировал как можно выше. Обычно «Феррари» достаточно сильны, чтобы справиться с проблемами, но вы не можете отыграть так много в ходе одного сезона», — заявил Марко, слова которого приводит GPblog.

Напомним, сейчас «Феррари» идет на пятом месте в Кубке конструкторов. Феттель занимает 15-е место в личном зачете пилотов, набрав одно очко в первой гонке сезона.