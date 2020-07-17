Автомобильный симулятор F1 2020 — это двенадцатая часть в серии F1 от Codemasters. Разработчики из года в год стараются вносить улучшения, чтбы игра была все более и более похожей на настоящие гонки «Формула-1» и «Формула-«2».

Графика

Изменения в визуальной части по сравнению с предыдущей версией оказались минимальными. Впрочем, к графике не было претензий и ранее. Картинка в F1 2020 действительно крутая. Складывается ощущение, что ты не играешь, а смотришь трансляцию «Формулы-1» по телевизору. На высшем уровне проработаны трассы и болиды, все краски совпадают с реальностью. Классно сделан повтор гонок, где ты можешь посмотреть трансляцию, используя камеру из любой машины.

Режимы игры

Варианты насладиться скоростью гоночных болидов представлены в полной мере. Здесь, как и в предыдущих версиях есть возможность поучаствовать в разных Гран-при, заездах на время или начать самостоятельную карьеру пилота. Нововведением F1 2020 стал интересный режим, который называется «Моя команда».

Здесь можно создать собственную команду, выбрать себе спонсора, производителя и напарника по команде. Можно сделать уникальную эмблему, разработать свой дизайн болида и спецодежду для пилотов. По сути, режим представляет собой более продвинутую версию стандартной карьеры. Здесь можно не только руководить командой, принимать участие в гонках, но и раздавать интервью и демонстрировать болид на выставках. Существует возможность управлять напарником и составом менеджеров. В режиме у тебя появляется календарь с событиями, которые нужно последовательно проходить одно за другим. Все как в реальной гоночной жизни, начиная с межсезонья и далее по этапам Гран-при.

Управление

Отличным апгрейдом в симуляторе стало то, что теперь болид удобно управляется на геймпаде. Так же, как и на руле, который теперь, чтобы насладиться качеством игры, покупать необязательно. Даже при резких поворотах автомобиль можно верно контролировать, используя стик джостика. Маневры машины где-то подстраиваются под твое намерение. Но и зевать не стоит, поскольку иногда можно поздно оттормозиться и улететь за пределы трассы. Вылететь вообще очень легко: порой достаточно небольшого прикосновения другой машины, чтобы потерять управление. Здесь соблюдаются те самые условия реалистичности.

Сопоставление с реальностью

В F1 2020 не удалось интегрироваться с пандемией коронавируса, поэтому наличие трасс этого сезона здесь не предусмотрено. Разработчики обещают лишь отдельные дополнения. Однако в игре есть 22 реальные трассы из «Формула-1» и еще 12 из чемпионата «Формула-2». На последнюю, при этом, куплены лицензионные права, поэтому здесь можно увидеть реальные трассы, команды и пилотов.