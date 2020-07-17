Подмосковные «Химки» приняли окончательное решение не выходить в РПЛ в следующем сезоне. Официально об этом будет объявлено после полуфинала Кубка России, который пройдет в воскресенье, 19 июля.

Об этом сообщает «Чемпионат». «Химки» заняли второе место в досрочно завершенном розыгрыше ФНЛ и получили право на выход в высший дивизион. Клуб получил соответствующую лицензию, однако решил не выходить в РПЛ из-за проблем с финансированием.

Таким образом, в чемпионате России останутся самарские «Крылья Советов», которые по итогам сезона занимают предпоследнее, 15-е место.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Химки» на выезде сыграют с «Уралом». Матч будет проходить в Екатеринбурге 19 июля, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.