Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч анонсировал свой переход в московский ЦСКА.

Накануне стало известно, что 21-летний форвард подпишет с российским клубом пятилетний контракт, условия которого уже согласованы.

«Я перехожу в отличную команду. Переезд в Россию — это отличный первый шаг, чтобы потом попасть в более престижный чемпионат. Предварительное соглашение с ЦСКА достигнуто, теперь они согласовывают детали», — сказал Гайч, слова которого приводит «Твиттер» Radio La Red.

Ранее сообщалось, что аргентинец будет получать в ЦСКА 900 тысяч евро в год. Также предусматриваются бонусы: 200 тысяч евро каждый июль и 5 тысяч евро — за каждое голевое действие.

В сезоне-2019/20 Гайч принял участие в 13 матчах, в которых стал автором 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Сан-Лоренсо» рассчитан до июля 2021 года.