Чешский нападающий Иржи Секач продолжит карьеру в «Авангарде». О переходе хоккеиста сообщает официальный сайт омского клуба.

Отмечается, что Секач заключил с «Авангардом» контракт сроком на один год.

В минувшем сезоне 28-летний хоккеист защищал цвета московского ЦСКА. Он принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и набрал 25 (12+13) очков по системе «гол плюс пас». Из-за травмы Секач не смог принять участие в концовке чемпионата и первом раунде плей-офф. Накануне армейцы расторгли с ним контракт.

В «Авангарде» нападающий будет выступать под 92-м номером.