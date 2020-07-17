Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о переговорах с дизайнерами по поводу костюмов для Александры Трусовой.

«Сейчас мы прорабатываем костюмы, они должны быть интересными — ведем переговоры с мировыми дизайнерами, чтобы ей сшили платье, Саша сейчас чувствует себя великолепно, как и другие сборники», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Тренер отметил, что команда готовится к контрольным прокатам и рассчитывает, что всё пойдет по плану.

Напомним, Трусова присоединилась к группе Плющенко в текущее межсезонье, о переходе стало известно в мае. Ранее, с 2016-го года, спортсменка тренировалась в «Самбо-70» отделение «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе. За это время Трусова дважды выиграла чемпионат мира среди юниоров, а также завоевала бронзовые медали взрослого финала Гран-при и чемпионата Европы.