Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о постановке программ для Александры Трусовой.

«Мы поставили две программы с Сережей Розановым, это будут два совершенно разных образа, новых для нее. Программы в этом году будут очень насыщенными, не «разбег-прыжок», очень много работы на шаговые канвы, переходы, дорожки будут, как в мужском одиночном катании, очень сложные», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Тренер отметил, что в женщины уступают мужчинам в шаговой канве, но у них с Розановым был план на сложные шаги, с которыми Трусова справляется хорошо.

Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко в нынешнее межсезонье и уже провела один сбор в Кисловодске с новой командой. Ранее, с 2016-го года, спортсменка тренировалась в «Самбо-70» отделение «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе.