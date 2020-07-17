Бывший американский боец MMA Чейл Соннен поделился мнением о превосходстве россиянина Хабиба Нурмагомдеова над американцем Джоном Джонсом.

«Сейчас у Джона есть только один бой — с Фрэнсисом Нганну, — который заинтересовал бы публику. Все хотят увидеть его поражение. А Хабиб Нурмагомедов — непобеждённый боец. Проиграл только один раунд», — сказал Соннен в своём подкасте.

Он назвал Хабиба самым доминирующим бойцом в истории спорта. По мнению Соннена, Нурмагомедов настолько интересен, потому хорошо преподносит себя и не притворяется. В то же время Джонс долго работал над своим имиджем и даже выбирал для себя роль скучного миролюбивого парня, что вызвало отторжение у публики.

Напомним, в сентябре Хабиб должен провести титульный поединок с Джастином Гэтжи.