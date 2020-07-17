Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил физическую форму своей новой ученицы Александры Трусовой.

Трусова перешла в академию Плющенко в нынешнее межсезонье и уже провела первый предсезонный сбор в Кисловодске с новой командой.

«Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками. Понятно, что еще нужно время вкатать их», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Ранее, с 2016-го года, спортсменка тренировалась в «Самбо-70» отделение «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе. За это время она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также завоевала бронзовые медали взрослого финала Гран-при и чемпионата Европы.