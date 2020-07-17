Депутат Государственной думы Игорь Сухарев выступил за то, чтобы «Оренбург» остался в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. Инициативу уже поддержали его коллеги.

«Всё спортивное сообщество Оренбуржья переживает сегодня за «Оренбург». На кону место в РПЛ. Сложность ситуации в том, что оренбургский клуб потерпел серию из шести поражений подряд, в том числе два были техническими – из-за кадрового голода в команде», — написал Сухарев у себя в «Фейсбуке».

Он подчеркнул, что после вспышки коронавируса в клубе восемь футболистов не могли принимать участие в матчах. По словам Сухарева, он получил обращение от Оренбургского футбольного областного союза А. К. Кудряшова, в котором выражалась озабоченность будущим клуба.

После этого было принято решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ и попросить сохранить прописку «Оренбурга» в чемпионате России.

Напомним, на данный момент «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. До окончания чемпионата остался один тур.