«Реал» выиграл чемпионат Испании, добавив очередной титул в копилку главного тренера Зинедина Зидана. Теперь у француза набралось 11 трофеев за всего-то четыре года тренерской карьеры. Можно долго спорить, возможно ли было это чемпионство, если бы «Барселона» не решила поменять посреди сезона вполне успешного Эрнесто Вальверде. Одно очевидно: заслуга Зидана в этом чемпионстве «Реала» огромна. Зизу доказал, что является тренером топ-уровня. Вот четыре большие проблемы, которые ему удалось решить после возвращения в Мадрид.

Сложность №1. Перестройка команды после провала Лопетеги-Солари

Еще до возвращения Зидана в «Реал» мы понимали, как же он хорош, особенно убедившись в этом во времена работы в Мадриде Лопетеги и Солари. При нем «Реал» навязывал свой футбол любому сопернику и три раза выиграл Лигу Чемпионов в качестве главного тренера, а еще один раз побеждал там, когда француз входил в тренерский штаб Карло Анчелотти. В ту эпоху Зидан проявил себя, как гениальный мотиватор, способный выжимать из звезд все лучшее. После возвращения Зидану требовалось уже нечто другое. Ему нужно было собрать команду заново после провального сезона, когда «Реал» вылетел от «Аякса» в четвертьфинале Лиги чемпионов и уступил титул «Барселоне» в Испании. У француза получилось создать новый сильный «Реал».

Сложность № 2. Преодоление селекционных неудач

Летом «Реал» поверил в нападающего Луку Йовича, который оказался полнейшим трансферным провалом для мадридского клуба. Еще одна неудача – Эден Азар. Бельгиец приходил на роль главной звезды, однако травмы не позволили играть заметную роль в этом сезоне. Зидану пришлось на ходу лепить что-то другое, используя тех игроков, которые были у него в наличие с прошлого сезона. На результате, как видим, это не сказалось.

Сложность № 3. Выиграть чемпионат без Криштиану Роналду

Научиться стабильно много забивать, не имея в составе такого бомбардира было непросто. Еще в прошлом сезоне было понятно, что уход Криштиану в «Ювентус» серьезно обеднил атакующие порывы «Реала». Главный фактор, который давал Роналду «Реалу» – это голы. Криштиану забивал нереально много и всегда этот делал в нужный момент. Португалец ушел, а главного по голам так и не появилось. До конца «Реал» так и не решил эту проблему. Если в чемпионский сезон вместе с Роналду он забил 101 гол, то теперь мячей набралось только 68. Тем не менее, Зидан нашел способ, как забивая меньше, все равно побеждать.

Сложность №4. Стабильность на дистанции чемпионата

При Зидане «Реал» не доминировал в чемпионате Испании. У Мадрида не было стабильности в длинном круговом турнире, где «Реал» иногда валял дурака с командами более низкого класса. Зато у «Реала» получалось в Лиге чемпионов, где он вовремя включал «собирашку». Зидану удалось решить эту проблему – особенно в концовке чемпионата «Реал» вообще не терял очков.