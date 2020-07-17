Полиция возбудила уголовное дело после кражи денег у главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

При этом, как сообщают СМИ, наставник команды не является потерпевшим. В день инцидента Тедеско находился в отеле в Сочи, где «Спартак» проводил выездной матч. Доменико получил сообщение от якобы сотрудника тренерского штаба: он не заметил подвоха, так как на аватарке была соответствующая фотография. У Тедеско попросили срочно одолжить 200 тысяч рублей.

Тренер держит деньги в банке МКБ, но не пользуется приложением, поэтому он позвонил своему персональному менеджеру и попросил, чтобы тот произвел операцию. На счету у Доменико не оказалось нужной суммы, поэтому менеджер в долг перевел сумму из собственных средств.

В итоге получилось, что потерпевшим стал не Тедеско, а его менеджер. Полиция занимается поиском мошенников.