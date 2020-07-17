В Будапеште (Венгрия) на автодроме «Хунгароринг» завершилась первая свободная практика этапа Гран-при Формулы-1. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас, третьим — гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал с 16-м времени. Болид его напарника Пьера Гасли не покидал боксы, так как команда заметила некие аномалии в силовой установке машины.

Вторая тренировка также состоится сегодня, 17 июля, и начнется в 16:00 по московскому времени.

Третья свободная практика и квалификация запланированы на субботу, гонка — на воскресенье.