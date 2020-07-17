В Будапеште на автодроме «Хунгароринг» состоится вторая свободная практика в рамках этапа Гран-при Венгрии. Болиды покинут боксы в 16:00 по московскому времени сегодня, 17 июля. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее состоялась первая тренировка, лучшее время показали пилоты «Мерседес»: Льюис Хэмилтон стал первым, Валттери Боттас — вторым. Замкнул тройку быстрейших Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 16-е время, его напарник Пьер Гасли не стартовал.