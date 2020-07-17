У нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, арендованного из «Локомотива», диагностирована травма паха, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Несмотря на это, спортсмен постепенно возвращается к тренировкам и уже провел индивидуальное занятие.

Напомним, ранее из-за повреждения Смолов пропустил два матча Ла Лиги — с «Осасуной» и «Леванте». Тогда клуб сообщал, что у форварда отёк приводящей мышцы правой ноги.

В нынешнем сезоне Фёдор отыграл 14 матчей Ла Лиги, в которых записал на свой счет два забитых гола, а также успел заработать четыре желтые карточки. Примечательно, что оба гола Смолов забил в ворота топ-клубов — «Реала» и «Барселоны».