Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оштрафован за высказывание о чемпионате России.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Андрея Созина. Наставник ростовской команды будет вынужден выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, после матча 28-го тура против «Оренбурга», который состоялся 28 июля, Карпин раскритиковал нынешний розыгрыш РПЛ после паузы из-за коронавируса.

«Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться», — сказал Карпин и назвал чемпионат «ненормальным».

На данный момент «Ростов» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 29 туров.