Известный российский актер, музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выступил против возвращения Халка в петербургский клуб.

Бразильский форвард выступал за «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Сейчас он играет за «Шанхай СИПГ», но намерен покинуть клуб по окончании контракта.

«Не хотел бы возвращения Халка в «Зенит». Он несколько чужеродное звено в команде, отличается. Та команда, которая сейчас сложилась, более притерта друг к другу. Халк такой единственный, и на него все будут ориентироваться», — заявил Боярский, слова которого приводит «ВсёПроСпорт».

По мнению Боярского, Халк создаст в «Зените» нездоровую конкуренцию. Сейчас в Петербурге сложилась команда, в которой все друг друга уважают, подчеркнул актер.

«Скорее, я больше за Кокорина, чем за Халка», — добавил он.