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  • 17:01,  17 июля 2020
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Футбол
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Шюррле объявил о завершении карьеры после ухода из «Боруссии» и «Спартака»

Андре Шюррле. Фото: instagram.com/andreschuerrle
Андре Шюррле. Фото: instagram.com/andreschuerrle

Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле объявил о завершении карьеры, сообщает Der Spiegel.

В нынешнем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за московский «Спартак», куда перешел из «Боруссии». Она стала последним клубом в карьере 29-летнего игрока.

В середине июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с футболистом. Одной из причин стала высокая зарплата Шюррле: полузащитник получал около 7 миллионов евро в год и был одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Андре присоединился к «Боруссии» в 2016 году, до этого он защищал цвета «Вольфсбурга», а также играл за «Фулхэм» на правах аренды. Ранее он выступал за «Челси», «Байер» и «Майнц».

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