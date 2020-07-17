Шюррле объявил о завершении карьеры после ухода из «Боруссии» и «Спартака»

Бывший полузащитник сборной Германии Андре Шюррле объявил о завершении карьеры, сообщает Der Spiegel.
В нынешнем сезоне Шюррле выступал на правах аренды за московский «Спартак», куда перешел из «Боруссии». Она стала последним клубом в карьере 29-летнего игрока.
В середине июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с футболистом. Одной из причин стала высокая зарплата Шюррле: полузащитник получал около 7 миллионов евро в год и был одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.
Андре присоединился к «Боруссии» в 2016 году, до этого он защищал цвета «Вольфсбурга», а также играл за «Фулхэм» на правах аренды. Ранее он выступал за «Челси», «Байер» и «Майнц».
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