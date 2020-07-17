Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признал свою шутку про московский «Спартак» и извинился перед «красно-белыми».

Член комитета по этике РФС Андрей Созин сообщил «Чемпионату», что Медведев присутствовал на заседании по видеосвязи.

«Он сказал: «Шутка про «Спартак» была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов. На заседании он заявил, что извинился перед Федуном», — сказал Созин.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей. После матча 26-го тура игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун сымитировали половой акт, празднуя досрочное чемпионство в раздевалке стадиона в Краснодаре. После этого Медведев пошутил, что то же самое будет со «Спартаком» после полуфинального матча Кубка России.

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» в матче 1/2 финала Кубка России. Игра будет проходить в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Газпром-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.