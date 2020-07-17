Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев отреагировал на новость о том, что Дмитрий Малышко может завершить карьеру в ближайшее время.

«Мне о завершении карьеры Малышко ничего неизвестно, так как Дмитрий никакой конкретики не озвучил. Он ничего не рассказывает, просто в своём мире живёт. Я ему предлагал свои услуги в подготовке к сезону, но он отказался, не знаю, по какой причине», — заявил Васильев, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, о возможном уходе Малышко из спорта сегодня сообщил News.ru со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Малышко еще не принял окончательное решение относительно своего будущего. При этом спортсмен не предоставил федерации план подготовки к сезону-2020/21.