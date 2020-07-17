В Будапеште (Венгрия) на автодроме «Хунгароринг» стартовала вторая свободная практика в рамках третьего этапа Гран-при Формулы-1. Тренировка началась в 16:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Ранее состоялась первая тренировка, лучшее время показали пилоты «Мерседес»: Льюис Хэмилтон стал первым, Валттери Боттас — вторым. Замкнул тройку быстрейших Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 16-е время, его напарник Пьер Гасли не стартовал.

Третья свободная практика и квалификация пройдут завтра, гонка — в воскресенье, 19 июля.