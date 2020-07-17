Спортивный эксперт и обозреватель Nevasport Феликс Шифрин — о воскресном полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»



В воскресенье в Петербурге состоится матч, который станет вишенкой на торте всего футбольного сезона в России. «Зениту», уже ставшему чемпионом с огромным отрывом от остальных, нужно подтвердить уровень в домашней игре с неудачником сезона и принципиальным соперником. В ожидании болельщиков «Зенита», этот матч – своеобразный мастер-класс, который должен показать самую большую разницу в игре двух команд за всю современную историю соперничества.

Сегодняшний «Зенит» намного сильнее нынешнего «Спартака» – на этот тезис не повлияет любой исход воскресного матча. Однако все не так просто – довольно много ментальных факторов работает против «Зенита». Главный среди них них — чем очевидней фаворит, тем сложнее справиться с ожиданиями в условиях высокой значимости, чтобы перевести их в главную цель процесса: показать игру, которая позволит выйти в финал.

У «Спартака» же очень комфортная ситуация перед этим полуфиналом, даже несмотря на потерю дисквалифицированных Зобнина и Понсе, на невнятную игру в целом и нестабильность атакующих лидеров команды. Вот психологические факторы, работающие на «Спартак»:

От команды реально ничего не ждут. «Зенит» явный фаворит и проиграть чемпиону не зазорно. Внешнего давления у «Спартака» нет.

Есть много спортивной злости. Она скопилась из совокупного информационного поля – сюда входит результаты команды, смещение Цорна, шутка Медведева, судейская тема, назначение матча в Петербурге, гнев Тедеско, заявления Федуна.

Есть возможность одним матчем изменить сезон. «Спартак» проводит худший сезон со времен 2003 года, но есть шанс одной победой все поменять. Выход в финал Кубка России даст перспективу сегодняшней команде Тедеско.

Подпитка в виде положительных эмоций после красивой победы над «Ахматом». «Спартак» переломил очередное спорное (на его взгляд) судейство и забил три красивых гола. Команде это позволит вернуть уверенность, которая пошатнулась за последний месяц.

С учетом всего этого, если давать прогноз, то при определенной удаче «Спартак» способен зацепить ничью в игровое время или даже выиграть при плохом матче «Зенита». В серии пенальти же может быть все что угодно.