Шюррле объяснил решение завершить карьеру в 29 лет

Бывший полузащитник «Спартака» Андре Шюрлле, выступавший за клуб на правах аренды, объяснил свое решение завершить карьеру в 29 лет.

«Это решение зрело во мне долгое время. Всегда нужно играть определённую роль, чтобы выжить в каком-то деле. В противном случае ты потеряешь работу и не получишь нового предложения», — сказал Шюррле, слова которого приводит Der Spiegel.

Последним клубом в карьере немца стала дортмундская «Боруссия», из которой он и был арендован в «Спартак». В середине июля «Боруссия» объявила о расторжении контракта с футболистом. Одной из причин стала высокая зарплата Шюррле: полузащитник получал около 7 миллионов евро в год и был одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.