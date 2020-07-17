Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин, который находится на просмотре в «Монако», попал в заявку на товарищеский матч.

Как сообщает официальный сайт монегасков, сегодня команда проведет товарищескую встречу с бельгийским клубом «Серкль Брюгге». В заявку на матч включены 25 футболистов, в том числе два россиянина — Митрюшкин и полузащитник Александр Головин.

Напомним, последним клубом, за который выступал Митрюшкин, стал швейцарский «Сьон», из которого он ушел в конце июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Монако» презентовал форму на новый сезон.