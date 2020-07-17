Финский нападающий Маркус Гранлунд продолжит карьеру в «Салавате Юлаеве».

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, форвард подписал соглашение сроком на два года. В составе российского клуба Гранлунд будет выступать под 60-м номером.

Минувший сезон форвард провел в «Эдмонтоне». Он отыграл 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ, заработав 4 (3+1) очка по системе «гол плюс пас». Его показатель полезности составил «-1», хоккеист набрал 14 минут штрафного времени.

Также Гранлунд имеет опыт выступлений за «Ванкувер» и «Калгари». Всего в НХЛ нападающий сыграл 335 матчей, в которых набрал 101 (58+43) очко.