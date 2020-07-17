Бывшая российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду с Дмитрием Соловьевым, поделилась архивным фото со свадьбы. Четыре года назад она вышла замуж за фигуриста Андрея Депутата.

«Когда ты забываешь про годовщину свадьбы, это значит, что каждый день вместе — праздник. Люблю», — подписала Боброва под фотографией.

Напомним, в дуэте с Соловьевым Боброва завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Сочи-2014 в командном турнире. Также в активе пары серебряные медали ОИ-2018 в командном зачете. Фигуристы являются чемпионами Европы, также у них три серебряные и две бронзовые награды континентальных первенств. Семь раз Боброва и Соловьев выигрывали чемпионат России.