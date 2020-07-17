Известный российский актер, музыкант и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слова Леонида Федуна, который заявил, что «Спартак» выиграл бы чемпионат России, если бы его судили как петербуржцев.

По мнению Боярского, из-за этого высказывания не стоит подавать на Федуна жалобу в комитет по этике РФС.

«Надо просто пожелать хорошего настроения. Всё равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит». Федун сам рубит сук, на котором сидит», — приводит слова Боярского «Всё про спорт».

Актер напомнил шутку о том, что «Спартак» мог бы стать чемпионом России, если бы играл, как «Зенит». Боярский уверен, что в полуфинальном матче Кубка России петербуржцы не расслабятся и выступят достойно.

Напомним, «Зенит» примет «Спартак» в 1/2 финала Кубка России, игра состоится в воскресенье, 19 июля, на «Газпром Арене».