На прошлой неделе главным биатлонным ньюсмейкером стал Владимир Драчев, покинувший пост президента Союза биатлонистов России. Казалось бы, после конференции и безальтернативных выборов Виктора Майгурова все потихоньку улеглось.

Посреди лета о себе заставил вспомнить Дмитрий Малышко. Как сообщает портал News.ru, биатлонист решил задуматься о завершении карьеры.

Сейчас Малышко 33 года, он давно не показывал хороших результатов на Кубке мира, а в середине прошлого сезона и вовсе покинул команду по решению тренерского состава. Действительно ли пора Малышко уходить и что толкнуло его на этот шаг – разбирается Nevasport.

Первые личные победы на Кубке мира пришли к Малышко в январе 2013 года. Тогда его величали «Королем Оберхофа» и прочили большое будущее. Однако после этого прорыва золото спортсмен брал только в эстафетных гонках. Сезон-2012/13 Малышко завершил на 8-й строчке в общем зачете КМ – и этот год стал лучшим в его карьере.

За всю карьеру в копилку Малышко ушли россыпь медалей ЧЕ, эстафетная бронза ЧМ-2019, за золото Олимпиады в Сочи теперь борются адвокаты.

С годами постепенно начала хромать точность стрельбы, а в последние пару сезонов Малышко начал проигрывать коллегам и ходом. В то же время на отборочных гонках он показывал себя во всей красе и таким образом обеспечивал себе место в сборной на следующий сезон. В 2019-м такая традиция прервалась: уже на третьем этапе в Анси было решено, что Малышко нужно отправлять с Кубка мира куда подальше.

Связано ли желание Малышко как-то с тем, что Владимир Драчев покинул российский биатлон и решил сосредоточиться на Госдуме? Несмотря на то, что Драчев и Малышко – представители одного региона (Ленинградская область), экс-глава СБР не был покровителем Малышко.

Тем более, спортсмен считает, что именно Владимир Драчев, а также бывший старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров стали причиной того, что Малышко убрали из сборной.

«Драчев и Белозеров в свое время постарались, поэтому Дмитрий сейчас не с командой», — заявил личный тренер Малышко Дмитрий Кучеров в комментарии «Р-Спорту». Кажется, в биатлонисте и его наставнике до сих пор говорит обида за «Ижевскую винтовку».

Так почему же нельзя готовиться самому? Нет средств и спонсоров?

«Он ничего не рассказывает, просто в своем мире живет», — заявил глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, чьи слова приводит «Р-Спорт». Васильев подчеркнул, что Малышко отказался от его помощи с организацией самостоятельных сборов.

Если человек хочет готовиться и продолжать карьеру, то он будет всеми силами пытаться вернуть свой прежний уровень. Посмотрите на Максима Цветкова — два года без сборной не убили в нем мотивацию. Несколько месяцев назад биатлонист сменил регион: теперь внутри страны он будет представлять Санкт-Петербург, полноценно готовиться с регионом и пытаться вернуться в команду.

Малышко же считает, что либо централизованные сборы, либо никакие.

Похоже, что прославленный ветеран сборной не знает, а стоит ли игра свеч? Сможет ли он вернуться в команду, потратив значительные сумма на подготовку, а самое главное – нужно ли ему это?