Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча полуфинала Кубка России против московского «Спартака».

Слова Семака цитирует сайт телеканала «Матч ТВ». «Спартак» тренер назвал хорошей и квалифицированной командой, которая здорово организовывает быстрые атаки и имеет индивидуально сильных футболистов.

«Самое важное то, что это кубковый матч, здесь нет фаворитов. Шансы абсолютно равны. Ждем интересной игры против хорошей команды с хорошим подбором игроков», — подчеркнул Семак.

Игра пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры назначено на 18:30 по московскому времени. В другом полуфинале между собой сыграют екатеринбургский «Урал» и подмосковные «Химки».