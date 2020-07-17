Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат на второй тренировке в рамках третьего этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Второе время на тренировке показал Валттери Боттас из «Мерседеса», в тройку также вошел пилот «Макларена» Карлос Сайнс.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал лишь с 13-м результатом, на первой тренировке дня он проехал круг с 16-м временем. Пьер Гасли из «Альфа Таури» стал 6-м.

Отметим, из-за непогоды трасса «Хунгароринг» была влажно и во второй сессии лишь 13 пилотов смогли показать время на круге.

На завтра, 18 июля, запланирована третья тренировка, ее начало — в 13:00 по московскому времени. На 16:00 назначена квалификация.