Российский защитник «Зенита» Данила Прохин рассказал о первом годе работы в основном составе клуба и шутках одноклубников.

В интервью пресс-службе петербургского «Зенита» Прохин заявил, что за год работы с основной командой он почувствовал другой уровень игры, вокруг него опытные футболисты, которые много где играли и выигрывали.

«Старшие помогают, я что-то беру у каждого из них, учусь. По моей позиции мне много подсказывают Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий», — сказал Прохин, добавив, что морально его поддерживают и Игорь Смольников с Михаилом Кержаковым.

«Его брат Александр – мой главный тренер в сборной, поэтому, когда я что-то не так делаю на тренировке, Михаил шутит: «Сейчас брату позвоню, больше не вызовет в сборную». Но пока не звонил», — отметил футболист.