Капитан петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов покинул команду по истечении срока соглашения.

Информация об этом появилась на сайте баскетбольной команды.

Евгений Воронов выступал в составе «Зенита» с 2017 года, в общей сложности он провел за клуб 119 матчей, а в сезоне-2019/20 стал капитаном команды.

В Единой Лиге ВТБ предыдущего сезона он отыграл 14 матчей, в среднем набирая 5,9 очка за матч. В Евролиге Воронов сыграл 18 матчей с такой же средней статистикой по набранным очкам.

«Женя, спасибо тебе за лидерские качества и большое баскетбольное сердце! Ты был настоящим Капитаном не только на паркете, но и вне его!», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Сейчас Евгению Воронову 34 года, его следующий клуб пока неизвестен.