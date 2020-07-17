Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что биатлонист Дмитрий Малышко хочет в скором времени завершить спортивную карьеру.

В своем телеграм-канале Губерниев возмутился решением Малышко.

«Плохо, что Малышко может завершить карьеру биатлониста! Он точно не был пассажиром в сборной в последнем сезоне, 33 для многих возраст расцвета в циклических видах!» — отметил комментатор. Сейчас Малышко 33 года, на Кубке мира он выступал более 8 сезонов.

«Дима, докажи скептикам, прояви характер! Ты можешь! Борись!», — заключил Губерниев.

Напомним, информация о том, что Дмитрий Малышко может в скором времени завершить карьеру, появилась на портале News.ru, источник — Федерация биатлона Санкт-Петербурга.