Заместитель председателя комитета РФС по этике Владимир Пильгуй высказался о решении комитета оштрафовать главу петербургского «Зенита» Александра Медведева за шутку про московский «Спартак».

«Считаем, что руководители не должны позволять себе высказывания или жесты, носящие оскорбительный характер в отношении к кому-либо, тем более — к своим коллегам», — отметил Пильгуй, добавив, что в комитете расценили это как неэтичное поведение, которое заслуживает наказания.

Более жесткие санкции применять не стали, поскольку Медведев извинился за свой поступок: признал, что хотел пошутить, но вышло это неудачно.

«Он раскаивается в этом поступке и не будет в дальнейшем позволять себе такое поведение, которое наносит репетиционный удар прежде всего по «Зениту», — сообщил Пильгуй.

Напомним, за грубую шутку в адрес «Спартака» Медведева оштрафовали на 200 тысяч рублей.