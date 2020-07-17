Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс в скором времени может вернуться в мадридский клуб.

По информации испанского издания Marca, Касильяс станет советником Флорентино Переса, президента мадридского «Реала». Сейчас Касильясу 39 лет.

Напомним, Касильяс является воспитанником мадридского клуба, он пришел в академию в 1990 году и пробыл в клубе до 2015 года. В общей сложности Касильяс провел за клуб 725 матчей. После этого в качестве свободного агента Касильяс перешел в португальский «Порту».

На поле Икер Касильяс не появлялся с мая 2019 года, тогда он перенес сердечный приступ прямо на тренировке. Ожидается, что после финала Кубка Португалии испанец объявит о своем уходе из клуба. Игра состоится 1 августа, за Кубок Португалии поборются «Порту» и «Бенфика».