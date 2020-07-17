Российская фигуристка Алена Косторная описала одним словом двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву и олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

В интервью Olympic Channel Косторная сыграла в игру «One word to describe» и кратко описала самых ярких личностей в современном фигурном катании.

«Евгения Медведева? Эталон фигурного катания. Несмотря на все трудности, она выигрывала. Что бы не случилось. она всегда выдавала свой максимум», — заявила Косторная.

Алину Загитову Алена Косторная назвала несломленной. «Что бы не происходило, Алина всегда находила в себе силы перебороть всё», — сказала фигуристка.

Напомним, сейчас Алена Косторная в составе группы Этери Тутберидзе тренируется на базе УТЦ «Новогорск». Ранее она продемонстрировала отрывок из новой произвольной программы.