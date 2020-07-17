Российский легкоатлет, выступающий в прыжках с шестом, Матвей Волков высказался о смене спортивного гражданства на белорусское и ситуации в российской легкой атлетике.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Волков назвал ситуацию с легкой атлетикой в России очень плачевной.

«Думаю, в какой-то степени я могу послужить примером для своих коллег-соотечественников», — отметил Волков, добавив, что его переход — это только начало, и в ближайшем будущем можно ожидать новые случаи переходов российских легкоатлетов в другие страны.

По словам Волкова, лишь немногие обвиняют его в чем-то, в основном, люди поддерживают. «У меня есть цель и, если другого варианта мне не оставляют, готов многим пожертвовать», — отметил Волков.

Напомним, на данный момент российские легкоатлеты не могут получать даже нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.