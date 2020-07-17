Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко поделился новой фотографией с тренировки.

В «Инстаграме» фигуриста появилось фото, где спортсмен показывает упражнение на растяжку вместе со своим тренером.

«Тренеры они такие… Растяжка полным ходом», — подписал фотографию Плющенко.

Напомним, не так давно Александр Плющенко вернулся со сборов в Кисловодске, где он занимался вместе с учениками академии «Ангелы Плющенко» на федеральной базе «Юг Спорт». В связи с самоизоляцией спортсмены вынуждены были пропустить два и более месяца занятий на катке.

С конца июня были открыты и московские катки академии Плющенко, спортсмены возобновили ледовые тренировки и приступили к постановке программ на новый сезон.